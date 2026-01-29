Moreno agradece la labor de los sanitarios en Adamuz: "Sois el orgullo de toda Andalucía"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha agradecido a todo el personal sanitario y de emergencia "todo el esfuerzo y el sacrificio" que mostraron en la atención de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se ha saldado con 45 fallecidos y más de 120 heridos, y les ha trasladado el "orgullo" y el "reconocimiento" de todos los andaluces por el trabajo que desarrollaron tanto en el lugar del accidente como en los distintos centros hospitalarios en los que se atendió de inmediato a los heridos.Moreno se ha reunido en el Hospital Reina Sofía de Córdoba con responsables médicos, enfermeros, técnicos del 061 de Jaén, Córdoba y Sevilla, así como de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Bujalance y Montoro (Córdoba); personal de Cruz Roja y de las ambulancias que se encargaron del traslado de pacientes críticos, entre otros profesionales sanitarios que participaron en el operativo de rescate y atención a las víctimas.