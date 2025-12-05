Publicado 05/12/2025 15:36:35 +01:00CET

Moreno anuncia 35 millones para mejorar y modernizar instalaciones de centros educativos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha inaugurado la nueva sede del Conservatorio Superior de Música de Jaén, donde ha anunciado que centros educativos como este podrán mejorar y modernizar sus instalaciones gracias a una inversión de 35 millones de euros.Moreno ha destacado el trabajo y la colaboración entre administraciones para que este proyecto sea una realidad tras más de diez años y ha asegurado que las nuevas instalaciones permitirán dar un salto de calidad a la ya exitosa trayectoria del centro.

Vídeos destacados

Lo más leído