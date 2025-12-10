Moreno confía en que Málaga sea sede de la Autoridad Aduanera Europea: Sería "justo"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su confianza y deseo de que Málaga sea la sede de la Autoridad Aduanera Andalucía, y ha señalado que esto sería lo "justo" para el sur de la Unión Europea, toda vez que ya se ha decidido que otras instituciones de la UE se ubiquen en la zona norte.En este sentido se ha pronunciado Moreno este miércoles en Bruselas, donde tiene previsto presentar la candidatura de la ciudad de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera Europea (EU Customs Authority) en la sede de la Representación de España en la UE, y donde le acompaña el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.