Moreno critica que el Gobierno haya querido "imponer" reducción de jornada laboral

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves que el Gobierno central haya tratado de "imponer" la reducción de la jornada laboral a través de un proyecto de ley que fue rechazado ayer en el Congreso de los Diputados y que evidenció que Pedro Sánchez es un presidente "perdedor", que no tiene ni "mayoría parlamentaria ni social".En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Parlamento andaluz, Moreno ha manifestado que hay una cosa que es evidente y es que cuando uno quiere llegar a un acuerdo, "lo primero que tiene que hacer es molestarse y preocuparse por dialogar con quien piensa de manera distinta".