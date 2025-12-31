Moreno hará en 2026 "todo lo posible para mantener la convivencia" en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este miércoles "a hacer todo lo posible" en 2026 "por mantener a Andalucía en la senda de la convivencia y alejada de la división". "En estos tiempos de enfrentamiento y ruido, lo revolucionario es la tolerancia", ha subrayado en alusión directa a los más jóvenes.En su mensaje de fin de año, realizado por primera vez desde Málaga capital y con planos exteriores rodeado de personas, Moreno ha hecho balance de la legislatura y, aunque "aquí no es necesario adelantar elecciones", ha dicho, ha apelado a una "estabilidad" para la que "puede bastar una mayoría suficiente", no siendo ésta "un obstáculo para escuchar al adversario".(Fuente: Junta de Andalucía)