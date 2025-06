Moreno lamenta falta de respuesta a Andalucía en financiación en la Conferencia de Presidentes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha recriminado este viernes al Gobierno que no se haya abordado las reclamaciones de Andalucía sobre el modelo de financiación autonómica, como la creación de un Fondo Transitorio de Nivelación o la más reciente como la actualización de las entregas a cuenta, que ha planteado en la reunión de la XXVIII Conferencia de Presidentes, celebrada esta jornada en Barcelona.En su comparecencia informativa posterior a este encuentro entre el Gobierno y las comunidades autónomas, cuestionado por la reacción de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, a sus reclamaciones durante su intervención en el acto, ha asegurado que "la señora Montero no ha dicho nada en la reunión", antes de describir que "ha hecho algunos de sus gestos característicos", por lo que ha inferido de ello que "probablemente no cuente con su aprobación".