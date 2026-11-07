Moreno pide "castigar" al Gobierno en las urnas tras los siniestros ferroviarios

Córdoba, 7 de noviembre de 2026. El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha llamado este sábado a "castigar" al Gobierno en las urnas del día 29 de noviembre tras los siniestros ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civi sobre Adif por "presuntas corruptelas, mordidas en el mantenimiento de los trenes", y la investigación de la Fiscalía europea, a petición propia, por el uso de los fondos europeos que estaban dedicados a modernizar la seguridad de la línea férrea, especialmente del corredor sur que une Madrid con Andalucía, entre otros aspectos que ha resumido en un "desastre" de gestión. (Fuente: Partido Popular Andalucía)