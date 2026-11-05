Moreno reclama al Gobierno que costee el fármaco para la piel de mariposa

Sevilla, 5 de noviembre de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves al Gobierno de España, "desde la lealtad institucional", que costee el medicamento que la comunidad andaluza está sufragando desde el pasado mes de marzo para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren la enfermedad rara epidermólisis bullosa, comúnmente conocida como piel de mariposa. En las jornadas 'Piel de mariposa: de la evidencia a la vida' inauguradas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Moreno ha recordado que sólo Andalucía y Castilla y León suministran el medicamento Vyjuvek, una terapia avanzada autorizada por la Unión Europea y por la Agencia Española de Medicamentos que no está financiada por el Sistema Nacional de Salud.