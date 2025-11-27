Moreno: Sánchez debe plantearse convocar elecciones ante "situación de corrupción en el PSOE"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este jueves que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, debe plantearse convocar elecciones generales ante la situación de "corrupción" en el PSOE.En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento andaluz, Moreno se ha pronunciado así tras ser preguntado sobre la posibilidad de que el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos entre en prisión, como ha pedido la Fiscalía Anticorrupción al instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS).