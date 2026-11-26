Sevilla, 26 de noviembre de 2026. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha señalado este jueves que en el Gobierno que preside siguen "a la espera" de recibir alguna "información" sobre cuándo se reabrirá la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía que quedó suspendida tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del mes pasado, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno central no haya aportado "alternativa" a esa suspensión de conexión por tren en dicho corredor.