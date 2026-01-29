Moreno sugiere "poner límite" al acceso de menores a redes sociales por el móvil

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sugerido este jueves "poner límite al acceso" de los menores de edad a redes sociales y dispositivos móviles, pues "vemos a niños de diez, once o doce años" que "empiezan incluso a navegar, ya no solo por las redes", motivo por el que se ha preguntado si, a tan corta edad "¿es eso necesario? ¿Es eso sensato?".Así lo ha expresado Moreno, durante la inauguración del I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital: 'Andalucía frente el acoso', que se celebra en la ciudad de Córdoba, donde ha puesto de relieve la necesidad de conocer las consecuencias que puede tener todo este "en el desarrollo evolutivo, desde el punto de vista de salud mental, de nuestros hijos".