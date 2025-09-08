Movilidad eléctrica asequible: novedades de Volkswagen en el Salón del Automóvil de Munich

El Salón del Automóvil de Múnich ha acogido la presentación mundial de los nuevos modelos de Volkswagen, que se producirán en España de manera exclusiva: el ID. Cross Concept y el ID. Polo, con su versión GTI, recuperando así el diseño y la nomenclatura originales.Tanto el ID. Cross como las dos versiones del ID. Polo apuestan por una movilidad eléctrica asequible.Estos modelos mejoran en prestaciones y la autonomía.Esta oferta de eléctricos urbanos de Volkswagen se complementará en 2027 con una versión aún más accesible: el ID. EVERY1, que tendrá un precio en torno a los 20.000 euros.Además, se ha presentado la segunda generación del superventas de la marca en España y Europa, el nuevo T-Roc, que ha acaparado las miradas por su potente diseño e innovaciones.Estos novedades de Volkswagen, presentadas en la feria internacional de Munich, buscan revolucionar el segmento de los coches urbanos eléctricos.