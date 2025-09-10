Las movilizaciones de CCOO y UGT por la reducción de la jornada laboral recorren España

Las movilizaciones por la reducción de jornada convocadas por CCOO y UGT han recorrido todo el territorio nacional este miércoles. Desde Barcelona, los secretarios generales de estos sindicatos, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han cargado contra Junts por no retirar su enmienda de totalidad al proyecto de ley y le han advertido de que esta medida acabará por aprobarse en esta legislatura. En otras ciudades, como Badajoz o Bilbao, han clamado por esta "reivindicación histórica", cuestionando que "se hurte el debate parlamentario".