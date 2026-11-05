Muere un joven de 22 años al colisionar una grúa y un camión en la A-3 en Perales de Tajuña

Perales de Tajuña (Madrid), 5 de noviembre de 2026. Un joven de 22 años ha fallecido este jueves después de que la grúa en la que viajaba como copiloto colisionara con un camión a la altura del kilómetro 36 de la A-3, sentido salida, en Perales de Tajuña (Comunidad de Madrid). Se trata de una grúa que portaba una furgoneta averiada y que pilotaba otro chico de la misma edad, que ha resultado herido. Ha sido en torno a las 14.50 horas cuando el vehículo ha sufrido un alcance contra un camión, provocando el accidente, según han indicado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press. (Fuente: Emergencias Madrid)