Una mujer de 62 años en estado grave tras ser arrollada por su propio coche en la A-3

Villarejo de Salvanés (Madrid), 5 de noviembre de 2026. Una mujer de 62 años se encuentra en estado grave tras haber sido arrollada por su propio coche cuando se encontraba en el arcén de la carretera A-3, a la altura del kilómetro 48, en sentido Villarejo de Salvanés. Los hechos han ocurrido en torno a las 15.23 horas de este jueves, cuando la mujer se encontraba fuera de su vehículo, entre el carril derecho y el quitamiedos, después de que este se hubiese averiado. Ha sido entonces cuando un camión ha colisionado contra el turismo, provocando el arrollamiento, según han confirmado fuentes del servicio Emergencias 112 a Europa Press. (Fuente: Emergencias Madrid)