Nevalia 2026 calienta motores para su quinta edición repartiendo uno de sus primeros pases

Nevalia calienta motores. A pocas semanas de su celebración, Ron Barceló ha reunido a decenas de influencers y curiosos en un evento en la flagship de la firma de streetwear Yuxus para presentar la quinta edición de su experiencia aprés-ski en Aramón Formigal-Panticosa.Durante el evento celebrado en Madrid, la marca ha repartido uno de los primeros pases para ir a Nevalia. Del 5 al 8 de marzo, los asistentes podrán disfrutar de la nieve, la música, el mejor aprés-ski y nuevas sorpresas.Los jóvenes que quieran acudir a esta edición aún están a tiempo. En la era de la Inteligencia Artificial y el scroll infinito, quienes deseen ganar un pase deberán escribir una carta explicando sus motivos. Los más originales podrán disfrutar del lema de esta experiencia: 'En Nevalia se esquía, pero también se lía'.