Nivel 1 de la Fase de Emergencia por riesgo de inundaciones ante el aviso rojo en El Ejido

El Ejido (Almería), 17 de octubre de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado este sábado a nivel rojo el aviso por lluvias en los alrededores de El Ejido (Almería), donde se espera que las fuertes precipitaciones alcancen hasta los 60 litros por metro cuadrado (l/m2) en una hora. Por este motivo, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha elevado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones a fase de emergencia, situación operativa 1.