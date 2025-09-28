El Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz habla de "claro genocidio" y "clara limpieza étnica"

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) ha investido este domingo doctor honoris causa al premio Nóbel de Economía Joseph E. Stiglitz (1943, Indiana, EE.UU.), profesor de la Universidad de Columbia. El solemne acto académico de investidura tendrá lugar en el hall real del Palacio de la Magdalena, en Santander.En comparecencia de prensa previa, Stiglitz, de ascendencia judía, preguntado sobre las situación en Gaza ha hablado de "un claro genocidio", "una clara limpieza étnica" y ha asegurado que los líderes europeos tienen "la obligación de hablar". El acto ha contado con la presencia del Ministro de Economía Carlos Cuerpo y el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Vigo, Carlos Manuel Gradín Lago, ha sido el encargado de pronunciar la laudatio, que podrá seguirse en directo a través del canal de la propia universidad.Joseph E. Stiglitz recibió el premio Nóbel de Economía en 2001 por sus análisis de los mercados con información asimétrica, una contribución fundamental para comprender las fallas de mercado y sus implicaciones sociales. Desde ese año imparte clase en la Universidad de Columbia, donde fundó la 'Initiative for Policy Dialogue', un centro de pensamiento centrado en el desarrollo internacional.En 2003, recibió el máximo honor académico de la universidad al ser nombrado 'University Professor', y, además, es conocido por su trabajo sobre economía de la información, desarrollo global y desigualdad, así como por su papel en instituciones académicas y multilaterales de alto nivel.Ha desempeñado puestos como economista jefe del Banco Mundial, asesor de gobiernos como el del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, activista en el debate sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o miembro de la comisión que redefinió la medición del progreso social, entre otras plataformas destacadas.