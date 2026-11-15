Nogueras apela al votante de ERC que veta pactar con Podemos, contrario a delegar inmigración

Barcelona, 15 de noviembre de 2026.
La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha apelado este domingo a los votantes de ERC que rechazan concurrir a los comicios en coalición con Podemos porque estos se opusieron a delegar a Catalunya las competencias en inmigración.
"Apelo a todos los catalanes, también a los que han votado a ERC en algunas elecciones y que ahora no entienden que se haya aliado con los que votaron con PP y Vox en contra de las competencias de inmigración" para Catalunya, ha reclamado en un mitin en Roses (Girona), ante unos 200 militantes y simpatizantes del partido.
(Fuente: Junts)