Barcelona, 30 de noviembre de 2026. La candidata de Junts a las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha admitido que pasar de 7 a 5 diputados en el Congreso no son unos buenos resultados pero ha avisado de que seguirán trabajando por Catalunya. "Pese a sacar más votos que en las últimas elecciones, no hemos podido retener los diputados. No son, por tanto, los resultados que queríamos. No son unos buenos resultados para Junts, pero sobre todo para Catalunya", ha lamentado en una breve comparecencia con casi la totalidad del voto escrutado.