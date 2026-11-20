Zaragoza, 20 de noviembre de 2026. El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha defendido la decisión de poner fin al convenio que llevaba varios años en vigor para financiar con cargo al presupuesto de los aragoneses diversas acciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, y ha recordado que Vox --que gobierna junto al PP en la comunidad autónoma-- se presentó a las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero "diciendo que lo íbamos a hacer".