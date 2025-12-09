La nueva sede de la Junta en Huelva ahorrará casi 600.000 euros anuales en alquileres

Las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Hacienda, situado en la plaza de la Constitución, permitirán que Huelva recupere un espacio emblemático en pleno centro de la ciudad destinado a convertirse en la nueva sede administrativa de la Junta de Andalucía. Según ha explicado la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, el nuevo inmueble tendrá capacidad para albergar a alrededor de 120 trabajadores públicos y permitirá "un ahorro de casi 600.000 euros en alquileres".