Publicado 25/08/2019 10:34:09 CET

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no ha aclarado el sentido del voto de los seis diputados castellano-manchegos en el Congreso ante la Proposición No de Ley presentada por su propio Grupo Parlamentario en la que piden, entre otras cosas, no facilitar la entrada de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura.