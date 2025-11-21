Obispos aceptan plan de Gobierno para recibir a través del Defensor a víctimas de abusos

Los obispos han aceptado la propuesta que venían trabajando con el Ministerio de Justicia sobre el marco de reparación a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia para recibir a través del Defensor del Pueblo aquellos casos de víctimas que no quieran acudir a la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales (PRIVA), organismo creado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER).