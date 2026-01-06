Sánchez ve un "precedente muy peligroso" en la operación de Trump en Venezuela: "No podemos aceptarlo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), es recibido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron (d), a su llegada a la reunión de la Coalición de Voluntarios que se celebra en el Palacio del Elíseo, a 6 de enero de 2026, en París (Francia). - Pool Moncloa/Fernando Calvo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que ve un "precedente muy peligroso" en la operación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llevada a cabo el sábado en Venezuela, esgrimienDo que fue una acción militar que "es a todas luces ilegal" y cuyo objetivo es "apropiarse de los recuros naturales" de otro país.

En una rueda de prensa desde París, donde se ha celebrado este martes una reunión de la Coalición de Voluntarios, el jefe del Ejecutivo ha condenado el ataque de Washington sobre Caracas, y ha defendido el "orden internacional basado en reglas", que en su opinión es lo que permite que el mundo no se rija por "la ley de la selva".

"La operación en Caracas supone un precedente terrible y un precedente muy peligroso, un precedente que por cierto nos recuerda a agresiones pasadas y que empuja al mundo a un futuro de incertidumbre y de inseguridad como el que ya padecimos tras otras invasiones", ha sostenido.

España, ha proseguido Sánchez, "cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas", y "evidentemente" tampoco puede aceptar que "se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo" como es el caso de Dinamarca, más concretamente de Groenlandia.

