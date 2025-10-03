Una ola de protestas por Palestina recorre Europa: Marchas en las calles y cargas policiales

La Flotilla ha logrado movilizar a las principales ciudades de Europa en manifestaciones que claman por una Palestina libre y contra el genocidio. Roma, París, Bruselas, Madrid o Londres han sido solo algunos de los enclaves, que se han trasladado también a nivel mundial, como la masiva protesta que ha tenido lugar en Estambul. Unas manifestaciones en las que la tensión se ha ido incrementando a lo largo de la noche, culminando algunas de ellas con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.(Fuente: Europa Press y X)