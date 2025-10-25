Óscar López destaca la importancia de la ciberseguridad y de "parar los pies" a hackers

El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha inaugurado este sábado la jornada 'La Seguridad y la Defensa de Europa: Trabajando por la paz', donde ha destacado la importancia de la ciberseguridad y de la autonomía estratégica de Europa. López ha espetado que es fundamental "pararle los pies" a los ciberdelincuentes y a los hackers. Ha acusado a estos últimos, en concreto a los rusos, de "desestabilizar las democracias europeas alimentando discursos falsos".