Bilbao, 29 de noviembre de 2026. El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha celebrado esta noche los resultados de las elecciones generales, que les han dotado de siete escaños, convirtiéndose en la primera fuerza en votos en Euskadi y logrando más de 500.000 votos en esta Comunidad autónoma y en Navarra. Tras lamentar que la victoria de PP y Vox va a llevar a escenarios "no deseados", se ha dirigido a estos dos partidos para decirles: "ni nos doblasteis, ni nos vais a doblar, ni nos doblaréis en la vida".