Pacientes cáncer de mama piden más investigación, atención a salud mental y facilidad laboral

Ana Isabel Avis es una superviviente de cáncer de mama que, tras el diagnóstico en plena pandemia, cuenta orgullosa que gracias al éxito de un ensayo clínico en el que participó ha podido conocer a dos nietos y acaba de asistir a la boda de su hijo. Además, Avis ha subrayado la ayuda psicológica recibida y pide a las administraciones "que ayudaran un poquito más".Ana Isabel es una de las cuatro pacientes de cáncer de mama que han contado su propia experiencia en unas jornadas organizadas por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Extremadura.