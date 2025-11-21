Pacientes y expertos presentan medidas que mejoran la adherencia terapéutica del cáncer de mama

La falta de adherencia terapéutica en cáncer de mama se ha convertido en un reto y un problema de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud. Con motivo del Día Mundial de la Adherencia Terapéutica, nace "CamBIOAT, Cáncer de Mama: Barreras e Intervenciones Omnicanal para un cambio en la Adherencia Terapeútica", un proyecto en el que han colaborado la asociación de pacientes FECMA; las sociedades científicas SEEO, SEOM; los grupos GEICAM y SOLTI; expertos en farmacia hospitalaria, psicooncología y promovido por Lilly.El proyecto ha identificado hasta 28 barreras de origen clínico, psicológico, social y económico, que influyen de forma directa en la capacidad de cada paciente y que constituyen un reto multidisciplinar.Son varias las medidas que se han propuesto para hacer frente a esas dificultades detectadas y mejorar el acompañamiento a las mujeres en tratamiento.La adherencia terapéutica no puede entenderse como un acto pasivo de cumplimiento, sino como un proceso activo de colaboración entre la paciente, su equipo médico y el sistema sanitario.