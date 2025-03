El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado "abochornado" y "sonrojado" ante el acuerdo de inmigración entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias migratorias a la Generalitat, que a él no le representa. "Que no me vengan con cuentos chinos de muros frente al 'trumpismo', frente a la extrema derecha, sobre todo cuando se está pactando con la peor".