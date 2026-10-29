Page confirma que se elevan a 69 los fallecidos en el accidente ferroviario de Urda

Urda, Toledo, 29 de octubre de 2026. El número de víctimas mortales del accidente de tren de Urda (Toledo) se ha elevado a 69, tal y como ha adelantado este jueves el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), donde ha estado acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En declaraciones a los medios tras el encuentro, García-Page ha señalado que a las 68 víctimas contabilizadas este miércoles se suma otra más procedente de un hospital. (Fuente: La Moncloa)