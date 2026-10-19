Page llama a "dar la batalla electoral" y pide a los españoles votar en positivo

Madrid, 19 de octubre de 2026. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llamado este lunes a "dar la batalla" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Las elecciones son como los melones", ha dicho en referencia a que hasta que no los pruebas no sabes cómo saben. "Hasta que no termina de saberse; todo es posible. Que sepan bien o que sepan mal", ha afirmado García-Page, quien sí confía en la remontada del PSOE. "Ese es el espíritu con el que hay que salir a dar la batalla electoral", ha subrayado.