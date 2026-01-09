Page sube el tono contra el nuevo modelo de financiación y pide convocar elecciones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subido el tono contra el nuevo modelo de financiación autonómica que ha presentado la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. "Antes de que avance un atropello de esta naturaleza a lo que somos como país, y que decidan los independentistas cómo se reparte la riqueza de España, --de esa España que ellos quieren romper--, antes que eso, prefiero que hablen los españoles", ha sentenciado.(Fuente: Gobierno Castilla-La Mancha)