Paneque cifra en cerca del 50% los maquinistas que han incumplido servicios mínimos en Rodalies

Barcelona, 10 de noviembre de 2026. La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha cifrado en alrededor del 50% los maquinistas que debían realizar servicios mínimos en Rodalies y que no se han presentado este martes a sus puestos de trabajo. En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes, ha dicho que en estos casos se iniciará un expediente informativo para que expliquen los motivos por los que no han acudido a sus puestos (tienen tres días para hacerlo), y en aquellos casos que no tengan justificación, se inician los procedimientos para posibles sanciones.