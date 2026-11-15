El Papa pide en los Andes peruanos abrir los ojos ante el sufrimiento de "abandona su patria"

Peru, 15 de noviembre de 2026. El Papa León XIV ha pedido este sábado "abrir los ojos ante tantas situaciones dolorosas", entre ellas "el sufrimiento de quien se ve obligado a abandonar su patria para buscar un futuro mejor, para sí y para los suyos, en las grandes ciudades de la costa", durante la misa que ha presidido en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en los Andes peruanos, en su cuarta jornada del viaje apostólico a Perú que ha incluido también la coronación de la Inmaculada en Chiclayo. (Fuente: Vatican News)