Paralizado el desahucio de una familia con dos menores en la calle Iturribide en Bilbao

Bilbao, 5 de noviembre de 2026. Celia Vicente, integrante del Sindicato de Vivienda AZET, que ha informado que "la comitiva judicial" no ha acudido a la calle Iturribide, 94 de Bilbao, "como estaba previsto" para ejecutar el desahucio de una familia formada "por dos mujeres y dos menores". Al respecto, ha asegurado que "la comitiva judicial no ha aparecido o no ha visto posible pasar al portal por toda la resistencia vecinal", por ello ha celebrado que la "organización es nuestra única garantía para paralizar los desahucios".