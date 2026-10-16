Parlamento andaluz sigue su calendario de sesiones y valorará modificarlo para la semana de 29N

Sevilla, 16 de octubre de 2026. El Parlamento andaluz mantiene el calendario de sesiones que tiene programadas para el último cuatrimestre del año, pese a la convocatoria de las elecciones generales del 29 de noviembre, y de la huelga general prevista para el día 11, que coincide con día de Pleno --para el debate de totalidad del proyecto de Presupuesto de la Junta para 2027--, si bien se "valorará" si se introduce "alguna modificación" en la última semana de campaña, que concluirá con el día de los referidos comicios, en la que hay programada una sesión plenaria entre el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre.