Patxi López asegura que Feijóo se irá "a casa incapaz de ganarnos"

Bilbao, 15 de noviembre de 2026. El candidato del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Bizkaia, Patxi López, ha asegurado que los socialistas van a "frenar a la derecha" con "la fuerza de la gente" que "no se resigna" a que "le arrebaten sus derechos" y van a hacer que "no gobiernen y que Feijóo se acabe yendo a casa porque es incapaz de ganarnos". Patxi López ha participado este domingo en Portugalete (Bizkaia), su pueblo natal, en un mitin electoral junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, y la alcaldesa de la villa jarrillera, María José Blanco. (Fuente: Imágenes Cedidas)