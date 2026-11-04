Peritos ven "necesario aclarar" labores de Adif en vía antes y después del accidente de Adamuz

Córdoba, 4 de noviembre de 2026. Los tres peritos judiciales han pedido a la jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), Plaza número 2, que lleva la causa del siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas y hubo más de 120 heridos, que requiera a Adif los informes de auscultación realizados en el tramo de Adamuz antes y después del accidente, todo ello dentro de un conjunto de labores que consideran que es "necesario aclarar".