Piden al Congreso que investigue si el emérito se lucró con comisiones por venta de armas

Unidas Podemos y varios socios parlamentarios del Ejecutivo han registrado en el Congreso una petición de creación de una comisión de investigación para esclarecer la presunta venta "opaca de armas" a países "no democráticos", entre los que se cita Marruecos, y si el Rey emérito Juan Carlos I se pudo lucrar mediante "comisiones ilegales".A su vez, según el Financial Times, Corinna Larsen ha demandado al rey emérito Juan Carlos I ante la High Court de Londres, y solicita, además de ser indemnizada por la "vigilancia ilegal" que sufrió de los servicios secretos españoles, que su ex amante no se pueda acercar a 150 metros de ninguna de sus residencias. (Fuente: EuropaPress/TSJM/Congreso/CasaReal)