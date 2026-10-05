La playa del Trampolín queda vacía tras el desalojo mientras el Guano sigue lleno de migrantes

Ceuta, 5 de octubre de 2026. La Policía ha retomado este lunes el desalojo del asentamiento de El Trampolín, en Ceuta. A esta hora, la playa ya está vacía y los operarios trabajan en la limpieza de la zona, después de que hayan sido retiradas las últimas personas que permanecían allí. El operativo comenzó este domingo, cuando fueron desalojados alrededor de 1.100 migrantes de los más de 3.500 que, según las estimaciones, habían llegado a instalarse en este enclave desde finales de julio. Pero mientras El Trampolín queda vacío, la situación continúa en la playa contigua de la explanada del Guano, donde todavía permanece un importante número de migrantes.