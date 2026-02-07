PNV reivindica "huir de los extremismos" tras las críticas de Tellado (PP) y Belarra (Podemos)

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados Maribel Vaquero, en declaraciones a los medios en la mañana de este sábado en San Sebastián, ha asegurado que en su partido quieren "huir de los extremismos" y que "el acuerdo es posible en política" para "dar soluciones y alternativas" a problemas "tan importantes como el de vivienda y el de seguridad".Vaquero ha asegurado también, tras mencionar las críticas recibidas al PNV por parte de Ione Belarra (Podemos) y Miguel Tellado (PP), que seguirán "trabajando en esa línea" desde Madrid y desde donde tengan representación política. (Fuente: PNV)