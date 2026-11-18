Madrid, 18 de noviembre de 2026. La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, ha criticado que el PSOE haya incorporado a su programa electoral propuestas de la izquierda, asegurando que "esta ha sido una legislatura fallida y precisamente porque el PSOE no ha hecho lo que tenía que hacer, tenemos una derecha demasiado fuerte en este país". Belarra ha lamentado que el PSOE no haya materializado estas medidas durante su tiempo en el Gobierno, manifestando que "ojalá que en vez de ponerlo en el programa lo hubiera hecho cuando ha tenido la oportunidad de gobernar". (Fuente: Congreso)