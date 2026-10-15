Podemos ofrece a IU acuerdos de unidad circunscritos a 10 comunidades pero Maíllo lo rechaza

Madrid, 15 de octubre de 2026. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reprochado a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau que no entiende cómo ha aceptado ser candidata de Frente Amplio a las elecciones generales sin someterse a primarias. Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha rechazado este jueves abrir negociaciones con Podemos al margen de Frente Amplio y ha proclamado también que su formación no va a aceptar acuerdos "troceados" para las elecciones autonómicas, porque solo asume el marco de un pacto global. (Fuente: CONGRESO/PODEMOS/SUMAR/IU/EUROPA PRESS)