Policía Nacional detiene al autor del robo en una vivienda que sustrajo dos guitarras

Agentes de la Policía Nacional han procedido a la detención de un hombre por la comisión de un delito de robo con fuerza, tras ser considerado el responsable de acceder a una vivienda situada en la pedanía murciana de Puente Tocinos cuando su morador se encontraba fuera de la misma y sustraer diversos objetos electrónicos y musicales entre los que se encontraban dos guitarras de alto valor económico. El portavoz del gabinete de prensa de la Policía Nacional en Murcia, Jorge Brocal, ha explicado este caso.(Fuente: Policía Nacional Murcia)