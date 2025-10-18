Publicado 18/10/2025 14:04:11 +02:00CET

La Policía Nacional recupera más de una tonelada de objetos robados en el cementerio de Torrero

La detención por la Policía Nacional este viernes de tres hombres como presuntos autores de los más de 500 robos con fuerza perpetrados en el cementerio de Torrero ha permitido recuperar a tiempo más de una tonelada de objetos ornamentales de bronce, latón, plata y cobre que iban a acabar fundidos, en un saqueo iniciado a finales del pasado mes de septiembre. Los tres detenidos --en una operación que la Policía mantiene abierta-- han pasado esta mañana a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia y, tras prestar declaración, han quedado en libertad.(Fuente: Policía Nacional)

