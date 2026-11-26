Madrid, 26 de noviembre de 2026. Declaraciones de Marta Carmona, diputada y portavoz de Sanidad de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Julio García Comesaña, exconselleiro de Sanidad de de la Xunta de Galicia y candidato al Congreso por el Partido Popular, Pilar Aparicio, coordinadora de Estrategias de Salud del Ministerio de Sanidad, representante por el PSOE y Raquel Barrero Alba, portavoz de Sanidad de VOX en la Asamblea de Madrid, quienes reflexionan sobre la importancia de innovar e investigar en el sector de la salud, en concreto, sobre la importancia de los ensayos clínicos.