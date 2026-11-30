Madrid, 30 de noviembre de 2026. El PP ha ganado las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre, obteniendo 132 escaños que, aunque son cinco menos que en 2023, le permiten sumar mayoría absoluta con los 52 que ha reunido Vox y los 2 de Unión del Pueblo Navarro (UPN). El PSOE, por su parte, vuelve a quedar segundo, pero pierde cinco actas respecto a las anteriores elecciones y se queda con 116, mientras que su izquierda de ámbito estatal, ahora bajo la marca Frente Amplio, se desploma al caer de 31 a 10 diputados. (Fuente: Imágenes Cedidas)