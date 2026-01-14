PP Gexto afirma, tras el registro al Ayuntamiento de Getxo, que la alcaldesa debería dimitir

El portavoz del PP de Getxo, Eduardo Andrade, cree que, tras el registro de este miércoles del Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia), su alcaldesa, Amaia Agirre, debería dimitir, porque el Consitorio "se le ha ido de las manos" y ha señalado que se está ofreciendo una "imagen lamentable" de la localidad. En declaraciones a Europa Press, Andrade se ha referido, de esta manera, al registro de la Ertzainza en el Ayuntamiento de Getxo, en el marco de la investigación penal abierta tras el derribo del palacete protegido ubicado en la localidad.